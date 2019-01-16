THY Euroleague'de 19. hafta heyecanı
16 Ocak 2019, Çarşamba
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Euroleague'de 19. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 19. hafta heyecanı

Euroleague'de 19. haftasında deplasmanında Gran Canaria ile oynayacak. Bu hafta Avrupa'daki Türk derbisinde ise , Darüşşafaka'yı ağırlayacak.

Euroleague'de 19. hafta heyecanı yarın ve 18 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında CSKA , evinde ile karşılaşacak. ise deplasmanında Gran Canaria ile mücadele edecek. Bu hafta Türk derbisine de sahne olacak ve cuma günü , Darüşşafaka'yı ağırlayacak. Haftanın kapanışında ise Saski Baskonia SAD ile EA7 oynayacak.

THY Euroleague'de 19. hafta programı TSİ şöyle:

Yarın
20.00 CSKA Moskova - Bayern Münih
22.00 Olympiakos - BC Khimki Moskova
22.05 İsrail Maccabi FOX - FC Barcelona Lassa
23.00 Gran Canaria - Fenerbahçe Beko

18 Ocak Cuma
20.30 Anadolu Efes - Darüşşafaka Tekfen
21.00 Buducnost Podgorica -
21.00 - Panathinaikos
23.00 Saski Baskonia SAD - EA7 Olimpia Milano
  1. 16.1.2019 10:22
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