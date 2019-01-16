THY Euroleague'de 19. hafta heyecanı
THY Euroleague'de 19. haftasında Fenerbahçe İspanya deplasmanında Gran Canaria ile oynayacak. Bu hafta Avrupa'daki Türk derbisinde ise Anadolu Efes, Darüşşafaka'yı ağırlayacak.
THY Euroleague'de 19. hafta programı TSİ şöyle:
Yarın
20.00 CSKA Moskova - Bayern Münih
22.00 Olympiakos - BC Khimki Moskova
22.05 İsrail Maccabi FOX Tel Aviv - FC Barcelona Lassa
23.00 Gran Canaria - Fenerbahçe Beko
18 Ocak Cuma
20.30 Anadolu Efes - Darüşşafaka Tekfen
21.00 Buducnost Podgorica - Real Madrid
21.00 Zalgiris Kaunas - Panathinaikos
23.00 Saski Baskonia SAD - EA7 Olimpia Milano
- 16.1.2019 10:22
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
THY Euroleague'de 19. hafta heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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