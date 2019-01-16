Golden State Warriors'dan rekorlarla gelen galibiyet
Golden State Warriors, Pepsi Center'da karşı karşıya geldiği Denver Nugguts'ı 142-111'lik skorla mağlup etti. Warriors ayrıca ilk çeyrekte attığı 51 sayı ile NBA tarihinde 'ilk çeyrekte en fazla sayı atan takım' oldu.
Ersan'lı Milwaukee evinde galip
Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın takımı Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da karşılaştığı Miami Heat'i 124-86'lık skorla yendi. Ersan İlyaova, 14 dakika süre aldığı maçta 5 sayı, 2 ribaund ile oynadı. Bucks'ta Eric Bledsoe 17 sayı, 5 ribaund ile oynarken, Miami'de ise Hassan Whiteside 19 sayı ile attı.
Golden State'den ilk çeyrek rekoru
Golden State Warriors, Denver Nugguts deplasmanından 142-111'lik skorla galip ayrıldı. Warriors ilk çeyrekte attığı 51 sayı ile NBA tarihinde 'ilk çeyrekte en fazla sayı atan takım' oldu. Golden State Warriors'da Stephen Curry 31 sayı, 6 ribaund, Klay Thompson 31 sayı, 3 ribaund ve Kevin Durant ise 27 sayıyla oynadı. Denver'da ise Malik Beasley'in 22 sayısı yetmedi.
NBA'de heyecan 8 karşılaşma ile devam edecek. Gecenin sonuçları ise şöyle:
Indiana Pacers: 131 - Phoenix Suns: 97
Philadelphia 76ers: 149 - Minnesota Timberwolves: 107
Atlanta Hawks: 142 - Oklahoma City Thunder: 126
Milwaukee Bucks: 124 - Miami Heat: 86
Denver Nuggets: 111 - Golden State Warriors: 142
Los Angeles Lakers: 107 - Chicago Bulls: 100
- 16.1.2019 10:26
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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