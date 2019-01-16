Fenerbahçe, Gran Canaria deplasmanında
Fenerbahçe, THY Euroleague'in 19. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı İspanyol ekibi Gran Canaria ile ikinci kez karşılaşacak. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı sarı-lacivertliler kazanmıştı.
İki takım Euroleague'de bugüne kadar 1 kez karşı karşıya geldi. Sezonun ilk yarısında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 97-72'lik skorla kazandı.
Ligde Fenerbahçe 83.7 sayı ortalamasıyla oynarken, İspanyol ekibi 78.9 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Jan Vesely 14.9 sayı ortalamasıyla oynayarak takımına katkıda bulunuyor. Gran Canaria'da ise Christopher Evans 10.3 sayı ile ortalamasıyla takıma katkıda bulunuyor.
- 16.1.2019 10:25
- Güncelleme: 16.1.2019 10:55
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Fenerbahçe, Gran Canaria deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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