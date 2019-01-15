Yetenekler belirlendi
Tahincioğlu All-Star 2019 organizasyonunda "LeasePlan Yetenek Yarışması"na katılacak basketbolcular belirlendi.
Tahincioğlu All-Star 2019 organizasyonunda "LeasePlan Yetenek Yarışması"na katılacak basketbolcular belirlendi. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda 20 Ocak Pazar günü düzenlenecek organizasyonun yetenek yarışmasında yer alacak isimler şunlar: Şehmuz Hazer (Banvit), Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka), Hasan Emir Gökalp (Galatasaray), Berke Aygündüz (Karşıyaka), Yunus Emre Sonsırma (Türk Telekom).
- 15.1.2019
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Fatih Terim parlattı
Toplam 2
Yorum
gsgs onyekuru reziloynadı sadece gol den sonra biraz göründü.onun dışında silikti.golü atmasa çıkartacaktı
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John Ogu gelebilir
Toplam 1
Yorum
SAMSUNLUU Lütfen gelsin tam aranan adam. KARADENİZ fırtınası seneye sert esecek...
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Fatih Terim parlattı
Toplam 2
Yorum
ÜZÜLEREK YAZIYORUM Kİ 2 NDİAYE-FEGULİ-BELHANDA/SİNAN-MİTRO-EMRE YERİNE DİAGNE-BELHANDA-ONYEKURU/EMRE-SELÇUK-MİTRO OYUTMAK YERİNE SANKİ MAĞLUP GİBİ GOL ARADIK
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