Yetenekler belirlendi – Fotomaç – 15 Ocak 2019
17 Nisan 2019, Çarşamba
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Yetenekler belirlendi

Yetenekler belirlendi

Tahincioğlu All-Star 2019 organizasyonunda " Yetenek Yarışması"na katılacak basketbolcular belirlendi.

Tahincioğlu All-Star 2019 organizasyonunda " Yetenek Yarışması"na katılacak basketbolcular belirlendi. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda 20 Ocak Pazar günü düzenlenecek organizasyonun yer alacak isimler şunlar: Şehmuz Hazer (Banvit), Doğuş Özdemiroğlu (), Hasan Emir Gökalp (), Berke Aygündüz (Karşıyaka), Yunus Emre Sonsırma ().

  1. 15.1.2019
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