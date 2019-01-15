Fenerbahçe'nin rakibi Perfumerias Avenida
15 Ocak 2019, Salı
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'nin rakibi

Fenerbahçe'nin rakibi Perfumerias Avenida

Sarı-lacivertli kadın basketbol takımı, B Grubu 9. hafta maçında yarın İspanyol ekibini konuk edecek.

Kadın Basketbol Takımı, B Grubu 9. hafta maçında yarın İspanyol ekibi ile karşılaşacak.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.30'da başlayacak.

Grupta 5 galibiyet ve 3 mağlubiyeti olan Fenerbahçe, averajla ikinci sırada yer alıyor. Yaptığı maçlardan dörder galibiyet ve yenilgiyle ayrılan Perfumerias Avenida ise averajla dördüncü sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında 'da oynanan maçı, Perfumerias Avenida 88-82'lik skorla kazanmıştı.

  1. 15.1.2019 10:33
  2. Güncelleme: 15.1.2019 11:38
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