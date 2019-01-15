Chris Evans Kaf-Kaf’ta
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarı maratonunu tamamlayan Pınar Karşıyaka'nın yeni transferi Chris Evans, İzmir'e geldi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarı maratonunu tamamlayan Pınar Karşıyaka'nın yeni transferi Chris Evans, İzmir'e geldi. Euroleague'de yer alan İspanyol ekibi Gran Canaria'dan transfer edilen 2.03 boyundaki forvet sağlık kontrolünden geçti. Yeşil-kırmızılı ekip devre arası izninin ardından antrenmanlara dün başladı.
- 15.1.2019
-
Fatih Terim parlattı
Toplam 2
Yorum
gsgs onyekuru reziloynadı sadece gol den sonra biraz göründü.onun dışında silikti.golü atmasa çıkartacaktı
-
John Ogu gelebilir
Toplam 1
Yorum
SAMSUNLUU Lütfen gelsin tam aranan adam. KARADENİZ fırtınası seneye sert esecek...
-
Fatih Terim parlattı
Toplam 2
Yorum
ÜZÜLEREK YAZIYORUM Kİ 2 NDİAYE-FEGULİ-BELHANDA/SİNAN-MİTRO-EMRE YERİNE DİAGNE-BELHANDA-ONYEKURU/EMRE-SELÇUK-MİTRO OYUTMAK YERİNE SANKİ MAĞLUP GİBİ GOL ARADIK
Chris Evans Kaf-Kaf’ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.