Chris Evans Kaf-Kaf’ta – Fotomaç – 15 Ocak 2019
17 Nisan 2019, Çarşamba
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Kaf-Kaf’ta

Chris Evans Kaf-Kaf’ta

'nde ilk tamamlayan 'nın yeni transferi , 'e geldi.

'nde ilk tamamlayan 'nın yeni transferi , 'e geldi. Euroleague'de yer alan İspanyol ekibi Gran Canaria'dan edilen 2.03 boyundaki forvet sağlık kontrolünden geçti. Yeşil-kırmızılı ekip devre arası izninin ardından antrenmanlara dün başladı.

  1. 15.1.2019
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