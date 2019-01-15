Cedi Osman şov yaptı – Fotomaç – 15 Ocak 2019
17 Nisan 2019, Çarşamba
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şov yaptı

Cedi Osman şov yaptı

'de , deplasmanda L.A.Lakers'ı 101-95'lik skorla geçerken, Cavaliers forması giyen milli basketbolcu , tutulamadı.

'de , deplasmanda L.A.Lakers'ı 101-95'lik skorla geçerken, Cavaliers forması giyen milli basketbolcu , tutulamadı. Cedi, parkede kaldığı 42 dakikada 20 sayı, 8 ribaund ve 1 asistle oynadı.

  1. 15.1.2019
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