Tahincioğlu All-Star 2019'a doğru
15 Ocak 2019, Salı
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All-Star 2019'a doğru

Tahincioğlu All-Star 2019'a doğru

All-Star 2019 organizasyonunda "LeasePlan Yetenek Yarışması"na katılacak basketbolcular belirlendi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda 20 Ocak Pazar günü düzenlenecek organizasyonun yetenek yarışmasında yer alacak isimler şunlar:

Şehmuz Hazer (Banvit), Doğuş Özdemiroğlu ( Tekfen), Hasan Emir Gökalp (), Berke Aygündüz (), Yunus Emre Sonsırma ().

  1. 14.1.2019 17:15
  2. Güncelleme: 15.1.2019 11:32
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