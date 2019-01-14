Tahincioğlu All-Star 2019'a doğru
Tahincioğlu All-Star 2019 organizasyonunda "LeasePlan Yetenek Yarışması"na katılacak basketbolcular belirlendi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda 20 Ocak Pazar günü düzenlenecek organizasyonun yetenek yarışmasında yer alacak isimler şunlar:
Şehmuz Hazer (Banvit), Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka Tekfen), Hasan Emir Gökalp (Galatasaray), Berke Aygündüz (Pınar Karşıyaka), Yunus Emre Sonsırma (Türk Telekom).
- 14.1.2019 17:15
- Güncelleme: 15.1.2019 11:32
-
Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
-
Konyaspor'da 'Kocaman' hedef!
Toplam 1
Yorum
şahin aykut haca konya için bir şans elimizdeki kıymetleri bilelim
-
Fenerbahçe Ümraniyespor maçının hazırlıklarına start verdi
Toplam 1
Yorum
Ali Başkan adamsın...
Tahincioğlu All-Star 2019'a doğru haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.