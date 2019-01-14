Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
14 Ocak 2019, Pazartesi
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Erkekler 'nda eşleşmeler belli oldu

Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Tahincioğlu Süper Ligi'nde 15. haftada yapılan 2 maçın ardından ilk yarı tamamlandı ve çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Haftanın kapanışında oynanan karşılaşmalarda ev sahibi ekipler galip geldi. , Afyon Belediyespor'u 97-78, Büyükçekmece ise Darüşşafaka Tekfen'i 76-69 mağlup etti.

İlk yarı sonunda oluşan puan tablosuna göre ilk 8'de yer alan takımlar, 'nda mücadele etmeye hak kazandı.

13-17 Şubat'ta Ankara'da düzenlenecek Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

Beko (1) - Bahçeşehir Koleji (8)

Anadolu Efes (2) - Gaziantep Basketbol (7)

TOFAŞ (3) - Beşiktaş Sompo Japan (6)

(4) - (5)

  1. 14.1.2019 23:52
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