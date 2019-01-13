Kadınlarda derbi günü – Fotomaç – 13 Ocak 2019
13 Ocak 2019, Pazar
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Kadınlarda derbi günü

Kadınlarda derbi günü
'nde 14. hafta heyecanı, ile arasında oynanacak derbi maçıyla devam ediyor. 16.00'da başlayacak karşılaşma Tivibu Spor'dan naklen yayınlanacak. Diğer maçlar şöyle: 14.00: Ormanspor-Fenerbahçe, 16.00: Üni.-Botaş, 16.30: Hatay-Mersin.
  1. 13.1.2019
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