Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Türkiye Basketbol 1. Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 3'er maç oynandı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 15'inci, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 14'üncü ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 16'ncı haftasında 3'er maç yapıldı.
Dört ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ
Gaziantep Basketbol-Galatasaray: 71-67
TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Japan: 89-79
Türk Telekom-Banvit: 66-87
KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
Çukurova Basketbol-Bellona Kayseri Basketbol: 97-66
Kırçiçeği Bodrum-Canik Belediyespor: 73-77
Gündoğdu Adana Basketbol-İzmit Belediyespor: 84-79
TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Sigortam.net İTÜ Basketbol: 81-86
Edirnespor-Yalova Belediyespor: 62-79
Bursaspor-Karesispor: 86-65
TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ
Akdeniz Üniversitesi-Yalova VİP Gençlik: 79-60
Mardin Büyükşehir Belediyespor-Bayraklı Belediyespor: 83-73
Urla Belediyespor-Elazığ İl Özel İdare: 74-71
- 12.1.2019 21:44
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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