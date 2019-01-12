Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar
12 Ocak 2019, Cumartesi
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Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar

Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar

Ligi, Kadınlar , Türkiye Basketbol 1. Ligi ve Türkiye 1. Ligi'nde 3'er maç oynandı.

Ligi'nin 15'inci, Kadınlar 'nin 14'üncü, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 14'üncü ve Türkiye 1. Ligi'nin 16'ncı haftasında 3'er maç yapıldı.

Dört ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ

Gaziantep Basketbol-Galatasaray: 71-67

TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Japan: 89-79

Türk Telekom-Banvit: 66-87

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

Çukurova Basketbol-Bellona Kayseri Basketbol: 97-66

Kırçiçeği Bodrum-Canik Belediyespor: 73-77

Gündoğdu Adana Basketbol-İzmit Belediyespor: 84-79

TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Sigortam.net İTÜ Basketbol: 81-86

Edirnespor-Yalova Belediyespor: 62-79

Bursaspor-Karesispor: 86-65

TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ

Akdeniz Üniversitesi-Yalova VİP Gençlik: 79-60

Mardin Büyükşehir Belediyespor-Bayraklı Belediyespor: 83-73

Urla Belediyespor-Elazığ İl Özel İdare: 74-71

  1. 12.1.2019 21:44
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