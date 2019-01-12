Gündoğdu Adana'dan rahat galibiyet
12 Ocak 2019, Cumartesi
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Gündoğdu Adana'dan rahat galibiyet

Gündoğdu Adana'dan rahat galibiyet

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında , sahasında İzmit Belediyespor'u 84-79 yendi.

Salon: Menderes

Hakemler: Uğur Özen, Murat Amaç, Muzaffer Vardarlı

: Boyd 21, Marginean 36, Zeynep Öykü Kalbisağde 3, Fatmanur Karakaş 3, Sanem Gamze Zeren 19, Lucie Melek Bouthors, Sevgi Tonguç 2, , Bahar Kocaoğlu

İzmit Belediyespor: White 22, Melike Bakırcıoğlu 16, 7, Gizem Yavuz 11, 10, Melek Yusufoğlu 5, , Emel Sığırcı, Nazlıcan Ölçek 8

1. Periyot: 25-25

Devre: 49-40

3. Periyot: 67-54

Beş faulle çıkanlar: 32.46 Betül Erkoyuncu (Gündoğdu Adana Basketbol), 34.09 Ferda Yıldız, 36.55 Marina Baş (İzmit Belediyespor)

  1. 12.1.2019 18:59
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