Gündoğdu Adana'dan rahat galibiyet
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Gündoğdu Adana Basketbol, sahasında İzmit Belediyespor'u 84-79 yendi.
Salon: Menderes
Hakemler: Uğur Özen, Murat Amaç, Muzaffer Vardarlı
Gündoğdu Adana Basketbol: Boyd 21, Marginean 36, Zeynep Öykü Kalbisağde 3, Fatmanur Karakaş 3, Sanem Gamze Zeren 19, Lucie Melek Bouthors, Sevgi Tonguç 2, Betül Erkoyuncu, Bahar Kocaoğlu
İzmit Belediyespor: White 22, Melike Bakırcıoğlu 16, Marina Baş 7, Gizem Yavuz 11, Ceyda Sinan 10, Melek Yusufoğlu 5, Ferda Yıldız, Emel Sığırcı, Nazlıcan Ölçek 8
1. Periyot: 25-25
Devre: 49-40
3. Periyot: 67-54
Beş faulle çıkanlar: 32.46 Betül Erkoyuncu (Gündoğdu Adana Basketbol), 34.09 Ferda Yıldız, 36.55 Marina Baş (İzmit Belediyespor)
- 12.1.2019 18:59
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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