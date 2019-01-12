Çukurova Basketbol'dan seriye devam
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde lider Çukurova Basketbol, Bellona Kayseri'yi 97-66 mağlup ederek galibiyet serisini ve liderliğini sürdürdü.
SALON: Servet Tazgegül
HAKEMLER: Hüseyin Çelik (xx), Ahmet Murat Arıkanlı (xx), Samet Erdoğan (xx)
ÇUKUROVA BASKETBOL: Kelseyrenee Bone (xxx) 10, Şaziye İvegin Üner (xxx) 10, Kim Mestdagh (xxx) 14, Gökşen Fitik (xxx) 8, Pelin Derya Bilgiç (xx) 8, Sevgi Uzun (xx) 5, Meltem Avcı (xx) 6, Alina Lagupoca (xxx) 18, Astou Barrondourgueye (xxx) 18, Sera Özelçi (x)
BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Odyssey Celeste Sims (xxx) 14, Meryem Gültekin (xx) 5, Ezgi Manlacı (xx) 4, Aysun Yarbaş Yılmaz (xx) 4, Majam Ljkomc xx) 6, Luca Ivankovic (xx) 3, Gizem Sezer (xx) 9, Gamze Takmaz, Ifunanya Beddei Ibekwe (xxx) 21, Saadet Sude Doğan (x)
1'İNCİ PERİYOT: 26-19
İLK YARI: 45-39
3'ÜNCÜ PERİYOT: 76-54
- 12.1.2019 19:06
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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