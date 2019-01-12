Çukurova Basketbol'dan seriye devam
12 Ocak 2019, Cumartesi
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Çukurova Basketbol'dan seriye devam

Çukurova Basketbol'dan seriye devam

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde lider Çukurova Basketbol, Bellona Kayseri'yi 97-66 mağlup ederek galibiyet serisini ve liderliğini sürdürdü.

SALON: Servet Tazgegül
HAKEMLER: (xx), Ahmet Murat Arıkanlı (xx), Samet Erdoğan (xx)
ÇUKUROVA BASKETBOL: Kelseyrenee Bone (xxx) 10, Şaziye İvegin Üner (xxx) 10, Kim Mestdagh (xxx) 14, Gökşen Fitik (xxx) 8, Pelin Derya Bilgiç (xx) 8, Sevgi Uzun (xx) 5, Meltem Avcı (xx) 6, Alina Lagupoca (xxx) 18, Astou Barrondourgueye (xxx) 18, Sera Özelçi (x)
BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Odyssey Celeste Sims (xxx) 14, Meryem Gültekin (xx) 5, Ezgi Manlacı (xx) 4, Aysun Yarbaş Yılmaz (xx) 4, Majam Ljkomc xx) 6, Luca Ivankovic (xx) 3, Gizem Sezer (xx) 9, Gamze Takmaz, Ifunanya Beddei Ibekwe (xxx) 21, Saadet Sude Doğan (x)
1'İNCİ PERİYOT: 26-19
İLK YARI: 45-39
3'ÜNCÜ PERİYOT: 76-54

  1. 12.1.2019 19:06
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