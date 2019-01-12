Canik Belediyespor deplasmanda galip
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Canik Belediyespor, deplasmanda Kırçiçeği Bodrum'u 77-73 yendi.
Salon: Bodrum Belediyesi Binnaz Karakaya
Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Halil Erkoç, Hakan Gerey
Kırçiçeği Bodrum: Büşra Turan 4, Beril Albayrak 10, Deniz Ataer 2, Zivadinovic 22, Aycan Birgül Aktaş 4, Begüm Taşkın 3, Banks 28
Canik Belediyespor: Betül Kutlu, Gülşah Duman 9, Dilara Tongar 8, Deniz Çolakoğlu 9, Candide Öztürk 4, Holmes 22, James 25,
1. Periyot: 23-20
Devre: 45-41
3. Periyot: 56-61
- 12.1.2019 19:05
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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