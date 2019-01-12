Canik Belediyespor deplasmanda galip
12 Ocak 2019, Cumartesi
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deplasmanda galip

Canik Belediyespor deplasmanda galip

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında , deplasmanda Kırçiçeği Bodrum'u 77-73 yendi.

Salon: Bodrum Belediyesi Binnaz Karakaya

Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Halil Erkoç, Hakan Gerey

Kırçiçeği Bodrum: Büşra Turan 4, Beril Albayrak 10, Deniz Ataer 2, Zivadinovic 22, Aycan Birgül Aktaş 4, Begüm Taşkın 3, Banks 28

: Betül Kutlu, Gülşah Duman 9, Dilara Tongar 8, Deniz Çolakoğlu 9, Candide Öztürk 4, Holmes 22, James 25,

1. Periyot: 23-20

Devre: 45-41

3. Periyot: 56-61

  1. 12.1.2019 19:05
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