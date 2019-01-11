Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar
Türkiye Basketbol 1. Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde üçer maç oynandı.
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 14'üncü, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 16'ncı hafta mücadelesi oynanan 6 maçla başladı.
Alınan sonuçlar şöyle:
TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ
OGM Ormanspor-Petkimspor: 79-67
Artvin Belediyespor-Finalspor: 100-74
Düzce Belediyespor-Akhisar Belediyespor: 71-80
TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ
Çankaya Üniversitesi-Nesibe Aydın: 72-56
İstanbul Üniversitesi Gelişim-Mersin Üniversitesi: 59-69
Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim-İstanbulgücü: 64-71
- 11.1.2019 22:12
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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