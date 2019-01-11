Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar
11 Ocak 2019, Cuma
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basketbol liglerinde toplu sonuçlar

Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar

Basketbol 1. Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde üçer maç oynandı.

Basketbol 1. Ligi'nde 14'üncü, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 16'ncı hafta mücadelesi oynanan 6 maçla başladı.

Alınan sonuçlar şöyle:

TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ

OGM Ormanspor-Petkimspor: 79-67

Artvin Belediyespor-Finalspor: 100-74

Düzce Belediyespor-Akhisar Belediyespor: 71-80

TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ

Çankaya Üniversitesi-Nesibe Aydın: 72-56

Gelişim- Üniversitesi: 59-69

Gelişim-İstanbulgücü: 64-71

  1. 11.1.2019 22:12
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