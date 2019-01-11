Darüşşafaka yine kayıp
11 Ocak 2019, Cuma
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yine kayıp

Darüşşafaka yine kayıp

Basketbolda 'nin 18. haftasında Tekfen, deplasmanda Karadağ temsilcisi 'ye 75-74 yenildi.

Podgorica kentinde Moraca Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin karşılıklı basketlerle geçen ilk çeyreğini, ev sahibi 16-14 önde bitirdi. İkinci periyotta daha iyi hücum yapan Tekfen, devre arasına 42-36 üstün girdi.

Savunmasını sertleştiren Buducnost VOLI, üçüncü çeyrek sonunda yeniden 58-53 öne geçti. Dördüncü periyotta aradaki skor farkını kapatan ve bitime 13 saniye kala 74-73 öne geçen Darüşşafaka Tekfen, rakibinin son saniyelerdeki basketine engel olmadı ve mücadeleden 75-74 mağlup ayrıldı.

Buducnost VOLI'de 18 sayı kaydeden Edwin Jackson, maçın en skorer oyuncusu oldu. Darüşşafaka Tekfen'de ise Toney Douglas, 14 sayı ile takımının en skorer oyuncusu olarak öne çıktı.

Bu sonuçla 'nde Darüşşafaka Tekfen 16. yenilgisini alarak son sırada kalmaya devam etti. Buducnost VOLI de galibiyet sayısını 4'e çıkararak 15. sırada yer aldı.

  1. 12.1.2019 00:26
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