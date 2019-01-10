Anadolu Efes’in rakibi Khimki
Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz, bugün Rus ekibini konuk ediyor. beIN Sports 4’ten yayınlanacak karşılaşma 20.00’de başlıyor.
THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Anadolu Efes, bugün Khimki'yi konuk ediyor. Deplasmanda önceki gün Zalgiris'e şans tanımayan lacivert-beyazlılar, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Rus ekibiyle kozlarını paylaşacak. beIN Sports 4'ten yayınlanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Bu sezon çıktığı 17 maçta 11 galibiyet ve 6 mağlubiyet alan Anadolu Efes, averajla 4. sırada bulunuyor. 7 galibiyet ve 10 mağlubiyeti bulunan Khimki ise 12.'likte yer alıyor. Kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını belirten başantrenör Ergin Ataman, "Taraftarların bu maçta da bizi yalnız bırakmamalarını istiyoruz. Güzel bir oyun ve sonuçla Avrupa Ligi'ndeki iddiamızı sürdüreceğiz" sözlerini sarfetti.
- 10.1.2019
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800 forma hediye
Toplam 1
Yorum
karakartal Joao Mario rafael zapata alınabilirse dört dörtlük transferler olur
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Onyekuru transfer iddialarına yanıt verdi
Toplam 1
Yorum
LİSANSINI GS YA AL ONYEKURU GS DA KAL ONYEKURU. GS YIN LİSANSLI FUTBOLCUSU OL. SEN GS YA YAKIŞIYORSUN.
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Onur Kıvrak: "Futbolu bıraktım"
Toplam 9
Yorum
GS YA GEL ONUR GS YA GEL ONUR KIVRAK. GEL MUSLERA NIN ALTARNATİFİ OL. KİM İYİ İSE ÇIKAR OYNAR
Anadolu Efes’in rakibi Khimki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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