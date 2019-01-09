THY Euroleague’de 18. hafta heyecanı
09 Ocak 2019, Çarşamba
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Euroleague’de 18. hafta heyecanı

THY Euroleague’de 18. hafta heyecanı

Euroleague’de 18. hafta heyecanı yarın oynanacak -Khimky mücadelesiyle başlayacak.

Euroleague'de 18. hafta heyecanı yarın ve 11 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde , sahasında Rus ekibi Khimky ile karşı karşıya gelirken, Beko da Litvanya temsilcisi 'ı ağırlayacak. ise Karadağ deplasmanında 'ya konuk olacak.

THY Euroleague'in 18. haftasında oynanacak mücadelelerin programı şu şekilde:

YARIN
20.00 Anadolu Efes - BC Khimky
20.45 Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas
23.00 -

11 OCAK CUMA
20.00 CSKA - Maccabi FOX
21.00 Buducnost Podgorica - Darüşşafaka Tekfen
22.30 - EA7 Olimpia Milano
22.30 Saski Baskonia - Gran Canaria
23.00 Lassa - Panathinaikos

  1. 9.1.2019 10:23
  2. Güncelleme: 9.1.2019 10:52
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