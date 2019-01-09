Hatay BB İspanyolları rahat geçti
Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki 8. maçında İspanyol Kulübü Perfumerias Avenida'yı 73-65 yendi.
Salamanca kentindeki Würzburg Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğinde, rakibine 27-24 üstünlük sağlayan Hatay Büyükşehir Belediyespor, soyunma odasına da 43-37 önde gitti.
Ev sahibi ekip, son 10 dakika öncesi skoru 53-53'e getirse de Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahadan 73-65 galip ayrıldı.
Hatay Büyükşehir Belediyespor, 8. haftada 3. galibiyetini, Perfumerias Avenida ise 4. yenilgisini aldı.
- 10.1.2019 00:57
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800 forma hediye
Toplam 1
Yorum
karakartal Joao Mario rafael zapata alınabilirse dört dörtlük transferler olur
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Onyekuru transfer iddialarına yanıt verdi
Toplam 1
Yorum
LİSANSINI GS YA AL ONYEKURU GS DA KAL ONYEKURU. GS YIN LİSANSLI FUTBOLCUSU OL. SEN GS YA YAKIŞIYORSUN.
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Onur Kıvrak: "Futbolu bıraktım"
Toplam 9
Yorum
GS YA GEL ONUR GS YA GEL ONUR KIVRAK. GEL MUSLERA NIN ALTARNATİFİ OL. KİM İYİ İSE ÇIKAR OYNAR
Hatay BB İspanyolları rahat geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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