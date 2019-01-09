Hatay BB İspanyolları rahat geçti
09 Ocak 2019, Çarşamba
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Hatay BB İspanyolları rahat geçti

Hatay BB İspanyolları rahat geçti

Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki 8. maçında İspanyol Kulübü 'yı 73-65 yendi.

Salamanca kentindeki Würzburg Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğinde, rakibine 27-24 üstünlük sağlayan , soyunma odasına da 43-37 önde gitti.

Ev sahibi ekip, son 10 dakika öncesi skoru 53-53'e getirse de Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahadan 73-65 galip ayrıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyespor, 8. haftada 3. galibiyetini, ise 4. yenilgisini aldı.

  1. 10.1.2019 00:57
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