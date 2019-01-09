Fener’de seri sonu

THY Avrupa Ligi'nde son haftalarda ateşle oynayan F.Bahçe Beko, bu kez başaramadı. 12 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-lacivertliler, 3 haftadır son dakikalarda maç çevirme alışkanlığını, Khimki deplasmanında bozdu ve normal süresi 72-72 sona eren karşılaşmayı uzatmalarda 84-78 kaybetti. Melli, normal süresinin son saniyelerinde kullandığı faullerden birini kaçırınca galibiyet de kaçtı.