Fener’de seri sonu – Fotomaç – 09 Ocak 2019
09 Ocak 2019, Çarşamba
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Fener’de seri sonu

Fener’de seri sonu

deplasmanında uzatmalarda yenilen , 12 maçlık galibiyet serisini de bozdu. Sarı-lacivertliler, 2’nci mağlubiyetini aldı

Avrupa Ligi'nde son haftalarda ateşle oynayan F.Bahçe Beko, bu kez başaramadı. 12 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-lacivertliler, 3 haftadır son dakikalarda maç çevirme alışkanlığını, deplasmanında bozdu ve normal süresi 72-72 sona eren karşılaşmayı uzatmalarda 84-78 kaybetti. Melli, normal süresinin son saniyelerinde kullandığı faullerden birini kaçırınca galibiyet de kaçtı.

  1. 9.1.2019
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