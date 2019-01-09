Fener’de seri sonu
Khimki deplasmanında uzatmalarda yenilen Fenerbahçe, 12 maçlık galibiyet serisini de bozdu. Sarı-lacivertliler, 2’nci mağlubiyetini aldı
THY Avrupa Ligi'nde son haftalarda ateşle oynayan F.Bahçe Beko, bu kez başaramadı. 12 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-lacivertliler, 3 haftadır son dakikalarda maç çevirme alışkanlığını, Khimki deplasmanında bozdu ve normal süresi 72-72 sona eren karşılaşmayı uzatmalarda 84-78 kaybetti. Melli, normal süresinin son saniyelerinde kullandığı faullerden birini kaçırınca galibiyet de kaçtı.
- 9.1.2019
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
mucahit yetemen 42 yıllık Trabzonspor Taraftarlığım, sana yapılan HAKSIZLIKLA, benim içinde son bulmuştur !
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‘Gözümü Fenerbahçeli açtım’
Toplam 1
Yorum
hakan inşallah hata yaptığında tribünler sana sahip çıkar gerçek fb li futbolcu lazım bize ruhunu veren sen de öylesin yolun açık olsun.
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
ercisli seni severdim sana ayıp ettiler ama bir futbolcu unutmamalıki trübüne şov yapmak yetmiyor bir takımda uzun süre kalmak için
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