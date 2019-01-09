Ersan’lı Bucks rakip tanımıyor

Milli basketbolcumuz Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, sahasında ağırladığı Utah Jazz'ı 114-102 mağlup etti. Karşılaşmada 11 dakika süre alan Ersan İlyasova, 6 sayı üretirken; Antetokounmpo 30 sayı, 10 ribaunt ile 'double double'yaptı. Bu sonuçla 28. galibiyetini alan Bucks, Doğu Konferansı liderliğini sürdürdü.