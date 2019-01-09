Ersan’lı Bucks rakip tanımıyor
Milli basketbolcumuz Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, sahasında ağırladığı Utah Jazz'ı 114-102 mağlup etti.
Milli basketbolcumuz Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, sahasında ağırladığı Utah Jazz'ı 114-102 mağlup etti. Karşılaşmada 11 dakika süre alan Ersan İlyasova, 6 sayı üretirken; Antetokounmpo 30 sayı, 10 ribaunt ile 'double double'yaptı. Bu sonuçla 28. galibiyetini alan Bucks, Doğu Konferansı liderliğini sürdürdü.
- 9.1.2019
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
mucahit yetemen 42 yıllık Trabzonspor Taraftarlığım, sana yapılan HAKSIZLIKLA, benim içinde son bulmuştur !
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‘Gözümü Fenerbahçeli açtım’
Toplam 1
Yorum
hakan inşallah hata yaptığında tribünler sana sahip çıkar gerçek fb li futbolcu lazım bize ruhunu veren sen de öylesin yolun açık olsun.
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
ercisli seni severdim sana ayıp ettiler ama bir futbolcu unutmamalıki trübüne şov yapmak yetmiyor bir takımda uzun süre kalmak için
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