Ersan’lı Bucks rakip tanımıyor – Fotomaç – 09 Ocak 2019
09 Ocak 2019, Çarşamba
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Ersan’lı Bucks rakip tanımıyor

Ersan’lı Bucks rakip tanımıyor

Milli basketbolcumuz 'nın formasını giydiği , sahasında ağırladığı 'ı 114-102 mağlup etti.

Milli basketbolcumuz 'nın formasını giydiği , sahasında ağırladığı 'ı 114-102 mağlup etti. Karşılaşmada 11 dakika süre alan Ersan İlyasova, 6 sayı üretirken; Antetokounmpo 30 sayı, 10 ribaunt ile 'double double'yaptı. Bu sonuçla 28. galibiyetini alan Bucks, Doğu Konferansı liderliğini sürdürdü.

  1. 9.1.2019
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