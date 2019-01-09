Daçka, CSKA’yı konuk ediyor
THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Darüşşafaka, Rus ekibi CSKA Moskova'yı konuk edecek.
THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Darüşşafaka, Rus ekibi CSKA Moskova'yı konuk edecek. Wolksvagen Arena'da 20.15'te start alacak karşılaşma beIN SPORTS 3'ten yayınlanacak. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 20.00'de Banvit, Ventspils'i ağırlayacak. FIBA Avrupa Kupası'nda ise 20.30, Karşıyaka, Piriştina'yı evinde konuk edecek.
- 9.1.2019
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
mucahit yetemen 42 yıllık Trabzonspor Taraftarlığım, sana yapılan HAKSIZLIKLA, benim içinde son bulmuştur !
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‘Gözümü Fenerbahçeli açtım’
Toplam 1
Yorum
hakan inşallah hata yaptığında tribünler sana sahip çıkar gerçek fb li futbolcu lazım bize ruhunu veren sen de öylesin yolun açık olsun.
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
ercisli seni severdim sana ayıp ettiler ama bir futbolcu unutmamalıki trübüne şov yapmak yetmiyor bir takımda uzun süre kalmak için
Daçka, CSKA’yı konuk ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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