Daçka, CSKA’yı konuk ediyor – Fotomaç – 09 Ocak 2019
09 Ocak 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Daçka, ’yı konuk ediyor

Daçka, CSKA’yı konuk ediyor

'nin 17. haftasında , Rus ekibi 'yı konuk edecek.

'nin 17. haftasında , Rus ekibi 'yı konuk edecek. Wolksvagen Arena'da 20.15'te start alacak karşılaşma beIN SPORTS 3'ten yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi'nde 20.00'de Banvit, Ventspils'i ağırlayacak. FIBA 'nda ise 20.30, Karşıyaka, Piriştina'yı evinde konuk edecek.

  1. 9.1.2019
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Daçka, CSKA’yı konuk ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN