Daçka, CSKA’yı konuk ediyor

THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Darüşşafaka, Rus ekibi CSKA Moskova'yı konuk edecek. Wolksvagen Arena'da 20.15'te start alacak karşılaşma beIN SPORTS 3'ten yayınlanacak. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 20.00'de Banvit, Ventspils'i ağırlayacak. FIBA Avrupa Kupası'nda ise 20.30, Karşıyaka, Piriştina'yı evinde konuk edecek.