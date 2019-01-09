Banvit evinde çok rahat

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk 3 dakikası 9-7 konuk takımın üstünlüğüyle geçildi. Lomazs'ın 8 sayılık serisiyle Ventspils, 5 dakikayı 12-10 önde tamamladı. Banvit, 6. dakikada Perez'in katkısıyla önce beraberliği yakaladı daha sonra 13-12 öne geçti. Konuk ekip, Jakovics'in serbest atıştan kazandırdığı sayılarla ilk periyodu 21-19 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında Shelton, Metehan Akyel ve Oliver ile skorda denge kurmaya çalışan ev sahibi ekip karşısında Gulbis, Jhonson ve Arledge ile pota altında ve dış atışlarda etkili olan Ventspils 14. dakikayı 5 sayı farkla 29-24 önde geçti. Devrenin sonlarına doğru Perez ve Neal ile etkili olan Banvit, farkı eritmeye başladı. Son dakikada 8-0'lık seri yakalayan Bandırma ekibi, ilk yarıda soyunma odasına 39-34 önde gitti.

İkinci devreye tutuk başlayan konuk ekip karşısında, Shelton, Perez, Moore ve Morgan ile basketler bularak 13-0'lık seri yakalayan Banvit 26. dakikada skoru 54-36'ya getirdi. Rakibi karşısında sert savunmasını sürdüren turuncu-yeşilli ev sahibi takım, Letonya ekibine fazla sayı şansı vermedi ve üçüncü periyodu 19 sayı farkla 65-46 önde geçti.

Son periyotta iki takım da savunma direncini arttırırken Banvit'in boş toplarını değerlendiren ve 7-0'lık seri yakalayan Letonya ekibi 33. dakikada skoru 65-53'e getirdi. Tecrübeli oyuncularını ve gençleri devreye sokarak maç sonunu daha iyi oynayan Banvit, mücadeleden 78- 63 galip ayrılan taraf oldu.

Banvit'te Perez ve Morgan 14'er sayı, Moore 13 sayıyla oynarken Ventspils takımında Lomazs ve Drame 15'er sayı üretti.

MAÇIN ARDINDAN

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 10. haftasında, Letonya temsilcisi Ventspils'i sahasında 78-63 mağlup eden Banvit'in başantrenörü Hakan Demir, "Oyunun sonunu iyi bitiremesek de genel itibariyle iyi mücadele ettik. Hedeflerimize ulaşmak için yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Demir, karşılaşmanın ardından basın toplantısında yaptığı konuşmada, hafta sonu Avrupa'nın en iyi takımlarından birine karşı mücadele ettiklerini ve bu maçtan sonra konsantre olmanın, hazırlanmanın biraz zor olduğunu söyledi.

Oyuncularının maçta yeterli seviyede karakter sergilediğini ifade eden Demir, "İkinci periyodun sonunda ve dördüncü periyodun başında istediğim oyunu sergilediler. Oyunun sonunu iyi bitiremesek de genel itibarıyla iyi mücadele ettik. Hedeflerimize ulaşmak için yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Banvit'in Amerikalı oyuncusu Devin Oliver ise kendileri için iyi bir maç olduğunu belirterek, "Her anlamda güzel bir maçtı. Takım halinde hareket ettik. Sahada iyi bir karakter gösterdik. Böyle oynamaya devam etmeliyiz.'' ifadesini kullandı.

VENTSPILS CEPHESİ

Ventspils başantrenörü Roberts Stelmahers, Banvit'i galibiyetinden dolayı tebrik etti.

Türkiye'de oynamanın kolay olmayacağını beklediklerini ifade eden Stelmahers, "Burada oynamak gerçekten zor. Banvit'e karşı yeterince agresif ve sert olmaya çalıştık. Oyunu ilk yarı kontrol etmiş olsak da ikinci yarı geçiş hücumlarında çok sayı yedik. Banvit genel olarak oyunda iyi olan taraftı. Çok fazla top kaybı yapıp çok fazla hücuma izin verdik. Banvit'i tebrik ederim. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız." diye konuştu.

Salon: Banvit Kara Ali Acar

Hakemler: Panagiotis Anastopoulos (Yunanistan), Radomir Vojinovic (Karadağ), Luis Castillo (İspanya)

Banvit: Perez 14, Morgan 14, Neal 10, Shelton 8, Moore 13, İsmail Cem Ulusoy 4, Oliver 8, Tolga Geçim 3, Metehan Akyel 1, Şehmus Hazer, Ragıp Atar 3

Ventspils: Johnson 3, Lomazs 15, Gulbis 9, Arledge 4, Zakis 4, Grinbergs, Jakovics 7, Drame 15, Beane 6

1. Periyot: 19-21

Devre: 39-34

3. Periyot: 65-46

Beş faulle çıkan 37.15 Moore (Banvit)