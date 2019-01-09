Anadolu Efes'in konuğu Khimki
Lacivert-beyazlı takım, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında yarın Rus ekibi ile karşı karşıya gelecek.
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 18. hafta maçında yarın Rusya temsilcisi Khimki'yi ağırlayacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Avrupa Ligi'nde bu sezon çıktığı 17 maçta 11 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 4. sırada bulunuyor. Organizasyonda 7 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan Khimki ise averajla 12. basamakta yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında yapılan karşılaşmayı Anadolu Efes, 85-84 kazandı.
AVRUPA'DA 639. MAÇI
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 639. maçına çıkacak.
Uluslararası organizasyonlarda 638 maç yapan lacivert-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 351 galibiyet aldı, 287 kez de mağlup oldu.
2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde 391. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı 390 karşılaşmada 194 galibiyet ve 196 yenilgi yaşadı.
KHİMKİ İLE 4. RANDEVU
Anadolu Efes ile Khimki, THY Avrupa Ligi'nde 4. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 3 maçın 2'sini Khimki kazandı, bir karşılaşmadan Anadolu Efes galip ayrıldı.
- 9.1.2019 10:17
- Güncelleme: 9.1.2019 10:53
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
mucahit yetemen 42 yıllık Trabzonspor Taraftarlığım, sana yapılan HAKSIZLIKLA, benim içinde son bulmuştur !
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‘Gözümü Fenerbahçeli açtım’
Toplam 1
Yorum
hakan inşallah hata yaptığında tribünler sana sahip çıkar gerçek fb li futbolcu lazım bize ruhunu veren sen de öylesin yolun açık olsun.
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
ercisli seni severdim sana ayıp ettiler ama bir futbolcu unutmamalıki trübüne şov yapmak yetmiyor bir takımda uzun süre kalmak için
Anadolu Efes'in konuğu Khimki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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