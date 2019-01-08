Darüşşafaka Tekfen'in rakibi CSKA Moskova
08 Ocak 2019, Salı
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Tekfen'in rakibi

Darüşşafaka Tekfen'in rakibi CSKA Moskova

Tekfen Basketbol Takımı, 17. hafta maçında yarın Rus ekibi 'yı konuk edecek.

'da Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak.

'nde kötü bir sezon geçiren Doğuş, 2 galibiyet ve 14 mağlubiyetle son sırada yer alıyor.

Ligde oynadığı 16 maçın 12'sini kazanan, 4'ünde mağlup olan ise üçüncü sırada bulunuyor.

  1. 8.1.2019 10:59
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