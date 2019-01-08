Darüşşafaka Tekfen'in rakibi CSKA Moskova
Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 17. hafta maçında yarın Rus ekibi CSKA Moskova'yı konuk edecek.
İstanbul'da Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak.
Avrupa Ligi'nde kötü bir sezon geçiren Darüşşafaka Doğuş, 2 galibiyet ve 14 mağlubiyetle son sırada yer alıyor.
Ligde oynadığı 16 maçın 12'sini kazanan, 4'ünde mağlup olan CSKA Moskova ise üçüncü sırada bulunuyor.
- 8.1.2019 10:59
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Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
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Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
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Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
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