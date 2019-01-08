Basketbolda Tahincioğlu All-Star 2019'un başantrenörleri belli oldu
08 Ocak 2019, Salı
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Basketbolda Tahincioğlu All-Star 2019'un başantrenörleri belli oldu

Basketbolda Tahincioğlu All-Star 2019'un başantrenörleri belli oldu

'nda Pazar günü yapılacak organizasyonda, ile görev yapacak.

Basketbolda Tahincioğlu All-Star 2019 organizasyonunda görev yapacak başantrenörler belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 'nda Pazar günü gerçekleştirilecek Tahincioğlu All-Star'da mücadele edecek Avrupa ve Asya karmalarının başantrenörleri belirlendi.

Organizasyonda Avrupa Karması'nın başında 'in başantrenörü yer alacak. Asya Karması'nın başantrenörlüğünü ise 'un çalıştırıcısı yapacak.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yer alan oyuncuları bir araya getirecek organizasyonda ayrıca Tahincioğlu smaç, ING Bank 3 sayı ve LeasePlan yetenek yarışmaları gerçekleştirilecek.

  1. 8.1.2019 20:51
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