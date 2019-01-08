Basketbolda Tahincioğlu All-Star 2019'un başantrenörleri belli oldu
Sinan Erdem Spor Salonu'nda 20 Ocak Pazar günü yapılacak organizasyonda, Ergin Ataman ile Burak Gören görev yapacak.
Basketbolda Tahincioğlu All-Star 2019 organizasyonunda görev yapacak başantrenörler belli oldu.
Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda 20 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek Tahincioğlu All-Star'da mücadele edecek Avrupa ve Asya karmalarının başantrenörleri belirlendi.
Organizasyonda Avrupa Karması'nın başında Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman yer alacak. Asya Karması'nın başantrenörlüğünü ise Türk Telekom'un çalıştırıcısı Burak Gören yapacak.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yer alan oyuncuları bir araya getirecek organizasyonda ayrıca Tahincioğlu smaç, ING Bank 3 sayı ve LeasePlan yetenek yarışmaları gerçekleştirilecek.
- 8.1.2019 20:51
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Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
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Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
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Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
Basketbolda Tahincioğlu All-Star 2019'un başantrenörleri belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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