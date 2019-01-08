Kara Ali Acar Spor Salonu'nda yarın saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, basketbolseverler ücretsiz takip edebilecek.

Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon çeyrek final oynama başarısı gösteren turuncu-yeşilliler, bu sezon çıktığı 9 maçtan 5'ini kazandı. Banvit, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son karşılaşmada Fransa'da konuk olduğu Le Mans'a 85-71 mağlup oldu.

A Grubu 3. hafta mücadelesinde Letonya'da karşı karşıya gelen iki ekipten Banvit sahadan 86-80 mağlup ayrılmıştı.