Banvit'in konuğu Ventspils
08 Ocak 2019, Salı
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'in konuğu Ventspils

Banvit'in konuğu Ventspils

Basketbol FIBA 'nde mücadele eden , A Grubu'ndaki 10. maçında yarın Letonya temsilcisi Ventspils'i konuk edecek.

Kara Ali Acar Spor Salonu'nda yarın saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, basketbolseverler ücretsiz takip edebilecek.

'nde geçen sezon çeyrek final oynama başarısı gösteren turuncu-yeşilliler, bu sezon çıktığı 9 maçtan 5'ini kazandı. , Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son karşılaşmada Fransa'da konuk olduğu Le Mans'a 85-71 mağlup oldu.

A Grubu 3. hafta mücadelesinde Letonya'da karşı karşıya gelen iki ekipten Banvit sahadan 86-80 mağlup ayrılmıştı.

  1. 8.1.2019 10:58
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