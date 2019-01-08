Banvit'in konuğu Ventspils
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Banvit, A Grubu'ndaki 10. maçında yarın Letonya temsilcisi Ventspils'i konuk edecek.
Kara Ali Acar Spor Salonu'nda yarın saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, basketbolseverler ücretsiz takip edebilecek.
Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon çeyrek final oynama başarısı gösteren turuncu-yeşilliler, bu sezon çıktığı 9 maçtan 5'ini kazandı. Banvit, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son karşılaşmada Fransa'da konuk olduğu Le Mans'a 85-71 mağlup oldu.
A Grubu 3. hafta mücadelesinde Letonya'da karşı karşıya gelen iki ekipten Banvit sahadan 86-80 mağlup ayrılmıştı.
- 8.1.2019 10:58
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Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
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Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
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Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
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