Anadolu Efes deplasmanda güldü

Anadolu Efes 11. galibiyetine ulaşırken, Zalgiris 10. kez mağlup oldu.

Çekişmeli geçen maçın ilk periyodunu Anadolu Efes, 16-14 önde geçti.

Karşılaşmanın ikinci çeyreğinde Moerman ile etkili olan lacivert-beyazlı ekip, ilk yarıyı da 40-29 önde tamamladı.

Anadolu Efes, maçın ikinci yarısında da hücumda ve savunmada etkili oyununu sürdürdü. Mücadelenin üçüncü periyodunu 63-45 önde geçen lacivert-beyazlı takım, karşılaşmayı da 79-58 kazandı.

Salon: Zalgiris Arena

Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Fernando Rocha (Portekiz), Anne Panther (Almanya)

Zalgiris: Davies 8, Wolters 7, Walkup 5, White 6, Ulanovas 5, Walton 7, Uleckas 2, Jankunas 2, Birutis 5, Milaknis 2, Jokubaitis Grigonis 9

Anadolu Efes: Anderson, Micic 5, Simon 9, Moerman 23, Dunston 13, Larkin 9, Beabois 12, Doğuş Balbay 6, Motum, Pleiss 2, Metecan Birsen, Sertaç Şanlı

1. Periyot: 14-16

Devre: 29-40

3. Periyot: 45-63