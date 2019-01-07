Fenerbahçe Beko Khimki'ye konuk oluyor
Sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında yarın Rusya'nın Khimki ekibiyle karşılaşacak.
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında yarın deplasmanda Rusya'nın Khimki takımıyla karşı karşıya gelecek.
Başkent Moskova'da Mytishchi Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Tecrübeli başantrenör Zeljko Obradovic yönetiminde bu sezon THY Avrupa Ligi'nde çok etkili bir performans gösteren sarı-lacivertliler, üst üste son 12 maçını kazandı.
Fenerbahçe Beko, geride kalan 16 karşılaşmada elde ettiği 15 galibiyetle lider durumda bulunuyor.
Ligde 6 galibiyet ve 10 mağlubiyeti bulunan Khimki ise haftaya averajla 12. sırada giriyor.
İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde oynanan son 5 karşılaşma sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle sona erdi.
- 7.1.2019 10:22
- Güncelleme: 7.1.2019 11:00
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"Savaşmak için geldim"
Toplam 2
Yorum
eray tolgay avruparda bir takıma verilsin ya da takas edilsin yoksa takımdan ayrılmasın tklifler yetersiz çünkü
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"Savaşmak için geldim"
Toplam 2
Yorum
eray sağ bek 10 numara şart alınabilirse forvete jahoviçte gelsin bol alternetif iyi olur orta alana orkan çınar ve dorukhan var tolgay verilmesi
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Türk futbolunun kurtuluş günü
Toplam 1
Yorum
Türk futbolunun kurtuluş günü. bu hale kim getirdi. önce batır sonra kurtarabilecek misin bakalım
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