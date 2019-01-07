Fenerbahçe Beko Khimki'ye konuk oluyor
07 Ocak 2019, Pazartesi
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Beko Khimki'ye konuk oluyor

Fenerbahçe Beko Khimki'ye konuk oluyor

Sarı-lacivertliler, 'nin 17. haftasında yarın 'nın Khimki ekibiyle karşılaşacak.

Beko, 'nin 17. haftasında yarın deplasmanda 'nın Khimki takımıyla karşı karşıya gelecek.

Başkent Moskova'da Mytishchi Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Tecrübeli başantrenör yönetiminde bu sezon THY Avrupa Ligi'nde çok etkili bir performans gösteren sarı-lacivertliler, üst üste son 12 maçını kazandı.

Fenerbahçe Beko, geride kalan 16 karşılaşmada elde ettiği 15 galibiyetle lider durumda bulunuyor.

Ligde 6 galibiyet ve 10 mağlubiyeti bulunan Khimki ise haftaya averajla 12. sırada giriyor.

İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde oynanan son 5 karşılaşma sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle sona erdi.

  1. 7.1.2019 10:22
  2. Güncelleme: 7.1.2019 11:00
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