Beşiktaş Sompo Japan Fransa deplasmanında
07 Ocak 2019, Pazartesi
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Fransa deplasmanında

Beşiktaş Sompo Japan Fransa deplasmanında

Siyah-beyazlı basketbol takımı, Şampiyonlar Ligi'nin 10. haftasında yarın SIG 'a konuk olacak.

, Şampiyonlar Ligi D Grubu 10. hafta müsabakasında yarın Fransız ekibi SIG 'a konuk olacak.

Rhenus Sport Arena'da yapılacak karşılaşma, TSI 22.30'da başlayacak.

Gruptaki 9 maçında 4 galibiyet, 5 yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, topladığı 13 puanla 4. sırada yer alıyor. 6 galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunan SIG Strasbourg ise 2. sırada bulunuyor.

Grubun ilk yarısında oynanan karşılaşmada Fransız ekibi, Beşiktaş Sompo Japan'ı 'da 78-71 mağlup etmişti.

  1. 7.1.2019 10:23
  2. Güncelleme: 7.1.2019 11:00
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