Beşiktaş Sompo Japan Fransa deplasmanında
Siyah-beyazlı basketbol takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 10. haftasında yarın SIG Strasbourg'a konuk olacak.
Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 10. hafta müsabakasında yarın Fransız ekibi SIG Strasbourg'a konuk olacak.
Rhenus Sport Arena'da yapılacak karşılaşma, TSI 22.30'da başlayacak.
Gruptaki 9 maçında 4 galibiyet, 5 yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, topladığı 13 puanla 4. sırada yer alıyor. 6 galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunan SIG Strasbourg ise 2. sırada bulunuyor.
Grubun ilk yarısında oynanan karşılaşmada Fransız ekibi, Beşiktaş Sompo Japan'ı İstanbul'da 78-71 mağlup etmişti.
- 7.1.2019 10:23
- Güncelleme: 7.1.2019 11:00
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"Savaşmak için geldim"
Toplam 2
Yorum
eray tolgay avruparda bir takıma verilsin ya da takas edilsin yoksa takımdan ayrılmasın tklifler yetersiz çünkü
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"Savaşmak için geldim"
Toplam 2
Yorum
eray sağ bek 10 numara şart alınabilirse forvete jahoviçte gelsin bol alternetif iyi olur orta alana orkan çınar ve dorukhan var tolgay verilmesi
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Türk futbolunun kurtuluş günü
Toplam 1
Yorum
Türk futbolunun kurtuluş günü. bu hale kim getirdi. önce batır sonra kurtarabilecek misin bakalım
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