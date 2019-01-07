Ataman: "Zalgiris bize ters gelen bir takım"
Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında yarın deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle yapacakları maçı, kontrollü oynayarak kazanmak istediklerini söyledi.
Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında yarın deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle yapacakları maçı, kontrollü oynayarak kazanmak istediklerini söyledi.
Tecrübeli başantrenör, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında Zalgiris'in iyi bir takım olduğunu belirterek, "Avrupa Ligi'nde çift maç haftasına çok zor bir karşılaşmayla başlıyoruz. Zalgiris bize ters gelen bir takım. Bu sezon İstanbul'da bizi net bir şekilde yenen tek takım oldu. Ancak biz de çok etkileyici bir atmosferi olan Zalgirio Arena'da bu kez daha kontrollü oynayıp, kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Efes'in Hırvat oyuncusu Krunoslav Simon ise Zalgiris'in sahasında iyi mücadele ettiğini anlatarak, "Rakibimiz sezon içinde oynadığı oyunla ne kadar iyi bir takım olduğunu gösterdi. Özellikle kendi sahalarında sert oynuyorlar. Zalgiris'e karşı rakip sahada kazanmak kolay değil ama bu maç bizim için çok önemli. Tabii ki orada kazanacak gücümüz var ve bu galibiyeti alırsak hedefimiz doğrultusunda bir adım daha atmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.
- 7.1.2019 14:18
- Güncelleme: 7.1.2019 16:22
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Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
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Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
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Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
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