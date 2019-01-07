Anadolu Efes Litvanya deplasmanında
Lacivert-beyazlı basketbol takımı, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında yarın Zalgiris ile karşılaşacak.
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 17. hafta maçında yarın Litvanya temsilcisi Zalgiris'e konuk olacak.
Kaunas kentindeki Zalgirio Arena'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak.
Bu sezon Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 10 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 4. sırada yer alıyor. Yaptığı maçların 7'sini kazanan, 9'unu da yitiren Zalgiris ise averajla 9. basamakta bulunuyor.
Zalgiris, ilk yarıda İstanbul'da oynanan karşılaşmadan 93-79 galip ayrılmıştı.
- 7.1.2019 10:21
- Güncelleme: 7.1.2019 10:59
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"Savaşmak için geldim"
Toplam 2
Yorum
eray tolgay avruparda bir takıma verilsin ya da takas edilsin yoksa takımdan ayrılmasın tklifler yetersiz çünkü
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"Savaşmak için geldim"
Toplam 2
Yorum
eray sağ bek 10 numara şart alınabilirse forvete jahoviçte gelsin bol alternetif iyi olur orta alana orkan çınar ve dorukhan var tolgay verilmesi
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Türk futbolunun kurtuluş günü
Toplam 1
Yorum
Türk futbolunun kurtuluş günü. bu hale kim getirdi. önce batır sonra kurtarabilecek misin bakalım
Anadolu Efes Litvanya deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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