Anadolu Efes Litvanya deplasmanında
07 Ocak 2019, Pazartesi
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Litvanya deplasmanında

Anadolu Efes Litvanya deplasmanında

Lacivert-beyazlı takımı, 'nin 17. haftasında yarın ile karşılaşacak.

Takımı, 17. hafta maçında yarın Litvanya temsilcisi 'e konuk olacak.

Kaunas kentindeki Zalgirio Arena'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak.

Bu sezon Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 10 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 4. sırada yer alıyor. Yaptığı maçların 7'sini kazanan, 9'unu da yitiren Zalgiris ise averajla 9. basamakta bulunuyor.

Zalgiris, ilk yarıda 'da oynanan karşılaşmadan 93-79 galip ayrılmıştı.

  1. 7.1.2019 10:21
  2. Güncelleme: 7.1.2019 10:59
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