Gaziantep Basketbol deplasmanda güldü
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Gaziantep Basketbol, deplasmanda Afyon Belediyespor'u 73-71 yendi.
Salon: Veysel Eroğlu Spor Salonu
Hakemler: Emin Moğulkoç, Erşan Kartal, Serhat Büker
Afyon Belediyespor: Calloway 15, Carter 11, Zelionis 5, Dorukhan Engindeniz 5, Serkan Menteşe 5, Altan Erol 7, Hagins 2, Cemal Nalga 2, Cevher Özer 19
Gaziantep Basketbol: Orhan Haciyeva 6, Vasiliauskas 16, Jekiri 20, McKissic 14, Can Uğur Öğüt 9, Murat Göktaş, Doğan Şenli, Yunus Çankaya, Edward Greene 8
1. Periyot: 11-27
Devre: 25-42
3. Periyot: 40-58
Normal süre: 66-66
MAÇIN ARDINDAN
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında deplasmanda Afyon Belediyespor'u 73-71 yenen Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, zor da olsa kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Markovic, 35 dakikasını domine ettikleri karşılaşmanın sonlarında zor anlar yaşadıklarını aktardı.
"Maç sonu analizi yaparken bundan sonra son beş dakikada neler yaptığımıza daha iyi bakmamız gerekiyor." diyen Markovic, şu ifadeleri kullandı:
"Top kayıpları yaptık, şutları sayı yapamadık. Onlar gelip sayı yaptı. Ligdeki 7. galibiyetimizi aldık. Çok önemli bir galibiyetti. Bu da açıkçası basketbolu ne kadar sevdiğimizin bir göstergesi. Hiç tahmin edemediğimiz şeyler olabiliyor."
- 6.1.2019 18:46
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Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 7
Yorum
65karabela fenerbahçeliyim ama inan başarılı olmanı çok istiyorum inşallah çok başarılı olursun çocuk
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Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!
Toplam 3
Yorum
Konya KartaL bu adam çok penaltı yaptırıyor.
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Kafa Topu
Toplam 38
Yorum
ismsiz 7.000 kere 1. oldum
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