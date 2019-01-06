Gaziantep Basketbol deplasmanda güldü
06 Ocak 2019, Pazar
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deplasmanda güldü

Gaziantep Basketbol deplasmanda güldü

'nin 14. haftasında , deplasmanda 'u 73-71 yendi.

Salon: Veysel Eroğlu Spor Salonu

Hakemler: Emin Moğulkoç, Erşan Kartal, Serhat Büker

: Calloway 15, Carter 11, Zelionis 5, Dorukhan Engindeniz 5, Serkan Menteşe 5, Altan Erol 7, Hagins 2, Cemal Nalga 2, Cevher Özer 19

: Orhan Haciyeva 6, Vasiliauskas 16, Jekiri 20, McKissic 14, Can Uğur Öğüt 9, Murat Göktaş, Doğan Şenli, Yunus Çankaya, Edward Greene 8

1. Periyot: 11-27

Devre: 25-42

3. Periyot: 40-58

Normal süre: 66-66

MAÇIN ARDINDAN

'nin 14. haftasında deplasmanda Afyon Belediyespor'u 73-71 yenen Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, zor da olsa kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Markovic, 35 dakikasını domine ettikleri karşılaşmanın sonlarında zor anlar yaşadıklarını aktardı.

"Maç sonu analizi yaparken bundan sonra son beş dakikada neler yaptığımıza daha iyi bakmamız gerekiyor." diyen Markovic, şu ifadeleri kullandı:

"Top kayıpları yaptık, şutları sayı yapamadık. Onlar gelip sayı yaptı. Ligdeki 7. galibiyetimizi aldık. Çok önemli bir galibiyetti. Bu da açıkçası basketbolu ne kadar sevdiğimizin bir göstergesi. Hiç tahmin edemediğimiz şeyler olabiliyor."

  1. 6.1.2019 18:46
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