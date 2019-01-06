Dünya'nın sporu! (05.01.19)
08 Nisan 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri Dünya'nın sporu! (05.01.19)

Dünya'nın sporu! (05.01.19)

Dünya'nın sporu! (05.01.19)

Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.

ERSAN ZİRVEDE

, 'nın "double-double" yaptığı maçta konuk ettiği 'ı 144-112 yendi. Milli oyuncumuz, 10 sayı ve 10 ribauntla, takımının Doğu Konferansı'nda liderliğe yükselmesine katkı sağladı.

PEPE MONACO'DA

'nin çalıştırdığı Monaco'nun, 'la yollarını ayıran Portekizli savunmacı (36) ile anlaşma sağladığı iddia edildi. Fransız ekibinin, İspanyol yıldız 'a da (31) kısa sürede imza attırması bekleniyor.

ÇUKUROVA FİRESİZ

Kadınlar Basketbol Ligi'nde F.Bahçe'yi 88-72 yenen Çukurova, yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Diğer maçta Hatay, Kayseri'yi 67-65'le geçti. Bugün: Adana- Beşiktaş, Bodrum-Botaş, G.Saray-Canik, Orman-İzmit, İstanbul Üni.-Mersin.

B.ÇEKMECE'YE ASLAN TARİFESİ

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde G.Saray, B.Çekmece'yi 93-85 mağlup etti. Çekişmeye sahne olan maçta devre 45-45 eşitlikle geçildi. Oyuna ağırlığını koyan Aslan, 93-85'le 8. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılı ekipte Hayes, 28 sayıyla maçın en skoreri oldu.
  1. 6.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dünya'nın sporu! (05.01.19) haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN