Dünya'nın sporu! (05.01.19)
Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.
ERSAN ZİRVEDE
Milwaukee Bucks, Ersan İlyasova'nın "double-double" yaptığı maçta konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 144-112 yendi. Milli oyuncumuz, 10 sayı ve 10 ribauntla, takımının Doğu Konferansı'nda liderliğe yükselmesine katkı sağladı.
PEPE MONACO'DA
Thierry Henry'nin çalıştırdığı Monaco'nun, Beşiktaş'la yollarını ayıran Portekizli savunmacı Pepe (36) ile anlaşma sağladığı iddia edildi. Fransız ekibinin, İspanyol yıldız Cesc Fabregas'a da (31) kısa sürede imza attırması bekleniyor.
ÇUKUROVA FİRESİZ
Kadınlar Basketbol Ligi'nde F.Bahçe'yi 88-72 yenen Çukurova, yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Diğer maçta Hatay, Kayseri'yi 67-65'le geçti. Bugün: Adana- Beşiktaş, Bodrum-Botaş, G.Saray-Canik, Orman-İzmit, İstanbul Üni.-Mersin.
B.ÇEKMECE'YE ASLAN TARİFESİ
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde G.Saray, B.Çekmece'yi 93-85 mağlup etti. Çekişmeye sahne olan maçta devre 45-45 eşitlikle geçildi. Oyuna ağırlığını koyan Aslan, 93-85'le 8. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılı ekipte Hayes, 28 sayıyla maçın en skoreri oldu.
Milwaukee Bucks, Ersan İlyasova'nın "double-double" yaptığı maçta konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 144-112 yendi. Milli oyuncumuz, 10 sayı ve 10 ribauntla, takımının Doğu Konferansı'nda liderliğe yükselmesine katkı sağladı.
PEPE MONACO'DA
Thierry Henry'nin çalıştırdığı Monaco'nun, Beşiktaş'la yollarını ayıran Portekizli savunmacı Pepe (36) ile anlaşma sağladığı iddia edildi. Fransız ekibinin, İspanyol yıldız Cesc Fabregas'a da (31) kısa sürede imza attırması bekleniyor.
ÇUKUROVA FİRESİZ
Kadınlar Basketbol Ligi'nde F.Bahçe'yi 88-72 yenen Çukurova, yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Diğer maçta Hatay, Kayseri'yi 67-65'le geçti. Bugün: Adana- Beşiktaş, Bodrum-Botaş, G.Saray-Canik, Orman-İzmit, İstanbul Üni.-Mersin.
B.ÇEKMECE'YE ASLAN TARİFESİ
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde G.Saray, B.Çekmece'yi 93-85 mağlup etti. Çekişmeye sahne olan maçta devre 45-45 eşitlikle geçildi. Oyuna ağırlığını koyan Aslan, 93-85'le 8. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılı ekipte Hayes, 28 sayıyla maçın en skoreri oldu.
- 6.1.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Beşiktaş Rize'ye Quaresma'sız gitti
Toplam 1
Yorum
mıstık nazardegdi bari gs maçına yetişse
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'Galatasaraylılar beni bilir'
Toplam 1
Yorum
TAM GÜVEN GS DA SEN VARSAN SORUN YOK. GERİSİ SADECE TEFERRUAT. SANA GÜVEN TAM İMPARATOR
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‘Hayallerim gerçek oldu’
Toplam 2
Yorum
Karalastikli Daha dur delikanlı yav
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