Darüşşafaka Barcelona'ya farklı mağlup oldu – Fotomaç – 05 Ocak 2019
05 Ocak 2019, Cumartesi
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'ya farklı mağlup oldu

Darüşşafaka Barcelona'ya farklı mağlup oldu

Basketbol 'nin 16. haftasında Tekfen deplasmanda İspanyol ekibi Lassa'ya yenildi.

İspanyol rakibine karşı çok fazla direniş gösteremeyen karşılaşmanın ilk çeyreğini 29-16, devreyi de 54-27 geride tamamladı.

Üçüncü çeyrekte 'nın sadece 1 sayı (19-18) gerisinde kalan Darüşşafaka, son periyoda 73-45'lik skorla girdi.

Temposuyla farklı artıran Barcelona Lassa karşılaşmayı kazandı.

Darüşşafaka'da Toney Douglas 23 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu. Barcelona Lassa'da ise Thomas Heurtel 18 sayı ile takımının en skorer oyuncusu olarak öne çıktı.

Bu sonuçla 'nde Darüşşafaka Tekfen 14. yenilgisini alarak son sırada kaldı. Barcelona Lassa da galibiyet sayısını 9'a çıkararak, altıncılıktaki yerini korudu.


  1. 5.1.2019 10:00
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