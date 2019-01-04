Basketbolda günün özeti – Fotomaç – 04 Ocak 2019
04 Ocak 2019, Cuma
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Basketbolda günün özeti

Basketbolda günün özeti
Anadolu Efes Bayern'i ezdi
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında , konuk ettiği Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 92-77 yendi. Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçla ligde 10. galibiyetini elde etti. Almanya temsilcisi ise 8. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Türk derbisi Kartal'ın
pası play-off turu ilk maçında iki Türk takımını karşı karşıya getiren mücadelede Beşiktaş, sahasında OGM Ormanspor'u 83-59 yendi. Siyah-beyazlılarda Kelsey Mitchell 36 sayıyla maçın en skoreri oldu. Rövanş maçı 10 Ocak Perşembe oynanacak.

Aslan'a Boğa şoku
G.Saray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası playoff turu ilk maçında deplasmanda İspanya'nın Lointek Gernika Bizkaia takımına 84-69 mağlup oldu. Rövanş 10 Ocak'ta Ahmet Cömert Spor Salonu'nda yapılacak ve turu geçecek takım, son 16 turuna yükselecek.

BOTAŞ da kayıp
Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında BOTAŞ, deplasmanda Rusya'nın MBA Moskova takımına 77-76 mağlup oldu. İlk çeyreğini 24-12 önde kapatan ev sahibi, devreye de 40-39 üstün gitti. Son periyoda 61-59 önde giren Ruslan, maçı 77-76 kazandı.
  1. 4.1.2019
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