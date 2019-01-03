Zaferlere hazır olun
NBA'deki gururumuz Furkan Korkmaz, Çin'de yapılacak Dünya Kupası için geri sayıma geçti.
NBA'deki gururumuz Furkan Korkmaz, Çin'de yapılacak Dünya Kupası için geri sayıma geçti. İlk kez bu arenada sahne alacağını belirten yıldız basketbolcu, "Amacım ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Takım arkadaşlarımla birlikte Türkiye'ye yeni bir zafer yaşatmak istiyoruz. Bunun için de elimizden geleni yapacağız. 2018 bizim için çok iyi geçti. 2019'da da daha da üstüne koyup, halkımıza yeni başarılar armağan etmek istiyoruz" sözlerini sarfetti.
- 3.1.2019
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Jusuf Nurkic'den eşine zor rastlanan istatistik
Toplam 1
Yorum
Enda Tek başına bi takım :)
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2018'de Trabzonspor'da neler oldu?
Toplam 1
Yorum
Alper ALPAGUT Türkiye Süper Ligi 2018-19 sezonu sonunda EFSANE TRABZONSPOR(O:17 G:8 B:5 M:4 P:29)'un ŞAMPİYON olacağına inanıyorum. Sevgi ve Saygılarımla.
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Çaykur Rizespor'da transfer hareketliliği başladı
Toplam 1
Yorum
BAŞARI BU BAŞARISIZLIK SANA YAKIŞMIYOR OKAN IM. GERİ DEĞİL İLERİ ŞART. GS HOCALIĞI SENİ BEKLİYOR. SENİN OLDUĞUN YERDE BAŞARI OLMALI OKAN HOCAM
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