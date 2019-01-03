Zaferlere hazır olun

NBA'deki gururumuz Furkan Korkmaz, Çin'de yapılacak Dünya Kupası için geri sayıma geçti. İlk kez bu arenada sahne alacağını belirten yıldız basketbolcu, "Amacım ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Takım arkadaşlarımla birlikte Türkiye'ye yeni bir zafer yaşatmak istiyoruz. Bunun için de elimizden geleni yapacağız. 2018 bizim için çok iyi geçti. 2019'da da daha da üstüne koyup, halkımıza yeni başarılar armağan etmek istiyoruz" sözlerini sarfetti.