Zaferlere hazır olun – Fotomaç – 03 Ocak 2019
03 Ocak 2019, Perşembe
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Zaferlere hazır olun

Zaferlere hazır olun

NBA'deki gururumuz , 'de yapılacak için geri sayıma geçti.

NBA'deki gururumuz , 'de yapılacak için geri sayıma geçti. İlk kez bu arenada sahne alacağını belirten yıldız basketbolcu, "Amacım ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Takım arkadaşlarımla birlikte 'ye yeni bir zafer yaşatmak istiyoruz. Bunun için de elimizden geleni yapacağız. 2018 bizim için çok iyi geçti. 2019'da da daha da üstüne koyup, halkımıza yeni başarılar armağan etmek istiyoruz" sözlerini sarfetti.

  1. 3.1.2019
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