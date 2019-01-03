Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, ABD'li oyuncu Delroy James ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki James'in sözleşmesinin, karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.
Açıklamada, "James'e, bugüne kadar takımımıza vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Gaziantep ekibi, Delroy James'i sezon başında Yunanistan'ın AEK takımından 1 yıllığına kiralamıştı.
- 3.1.2019 10:07
- Güncelleme: 3.1.2019 10:32
FOTOMAÇ GÜNDEM
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