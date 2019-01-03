Gaziantep Basketbol'da James'le yollar ayrıldı
03 Ocak 2019, Perşembe
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'da James'le yollar ayrıldı

Gaziantep Basketbol'da James'le yollar ayrıldı

Tahincioğlu Süper Ligi ekiplerinden Basketbol, ABD'li oyuncu Delroy James ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki James'in sözleşmesinin, karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, "James'e, bugüne kadar takımımıza vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

ekibi, Delroy James'i sezon başında Yunanistan'ın AEK takımından 1 yıllığına kiralamıştı.

  1. 3.1.2019 10:07
  2. Güncelleme: 3.1.2019 10:32
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