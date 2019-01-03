Galatasaray deplasmanda kayıp
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında deplasmanda İspanya'nın Lointek Gernika Bizkaia takımına 84-69 mağlup oldu.
Gernika Lumo kentinde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-24 önde kapatan sarı-kırmızılılar, ikinci çeyrekte üstünlüğünü koruyamadı ve devreye 53-36 geride girdi.
Üçüncü çeyreği 65-57 önde geçen İspanyol temsilcisi, salondan 84-69 galip ayrıldı.
Müsabakanın rövanşı 10 Ocak Perşembe günü saat 19.30'da Ahmet Cömert Spor Salonu'nda yapılacak ve turu geçecek takım, son 16 turuna yükselecek.
- 4.1.2019 01:17
- Güncelleme: 4.1.2019 01:18
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
CIM BOM BOM Serdar Aziz neden gönderiliyor - simdiki duruma göre ondan iyisini mi bulcen?!TR de en iyi stoperlerden biri - ne oldu - prim mi alamadin
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
HALKTAN BİRİ FATİH TERİMİN TİRİPLERİ.YİNE TAKIMA BİR SÜRÜ TOPÇU ALACAK.
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Trabzonspor resmen açıkladı! Ayrılık...
Toplam 2
Yorum
bilal su adamı almayın trabzona dedik iyi kurtulduk
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