Galatasaray deplasmanda kayıp
03 Ocak 2019, Perşembe
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Galatasaray deplasmanda kayıp

Galatasaray deplasmanda kayıp

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA play-off turu ilk maçında deplasmanda İspanya'nın Lointek Gernika Bizkaia takımına 84-69 mağlup oldu.

Gernika Lumo kentinde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-24 önde kapatan sarı-kırmızılılar, ikinci çeyrekte üstünlüğünü koruyamadı ve devreye 53-36 geride girdi.

Üçüncü çeyreği 65-57 önde geçen İspanyol temsilcisi, salondan 84-69 galip ayrıldı.

Müsabakanın rövanşı 10 Ocak Perşembe günü saat 19.30'da Ahmet Cömert Spor Salonu'nda yapılacak ve turu geçecek takım, son 16 turuna yükselecek.

  1. 4.1.2019 01:17
  2. Güncelleme: 4.1.2019 01:18
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