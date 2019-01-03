BOTAŞ kıl payı kaçırdı
03 Ocak 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

kıl payı kaçırdı

BOTAŞ kıl payı kaçırdı

Basketbolda Kadınlar FIBA play-off turu ilk maçında , deplasmanda Rusya'nın MBA Moskova takımına 77-76 mağlup oldu.

Krylatskoe Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-12 önde kapatan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 40-39 üstün gitti.

Çekişmeli geçen maçta son periyoda 61-59 önde giden Rusya temsilcisi, salondan 77-76 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı 10 Ocak Perşembe günü Ankara'da oynanacak.

  1. 3.1.2019 23:47
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

BOTAŞ kıl payı kaçırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN