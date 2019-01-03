Anadolu Efes Münih’e karşı
Temsilcimiz, bugün Alman devini ağırlayacak. Sinan Erdem’deki maç saat 20.30’da başlayacak ve beIN Sports 3’ten başlayacak.
THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Anadolu Efes, bugün zorlu bir maça çıkacak. Son sınavında Barcelona'ya karşı ağır bir yenilgi alan temsilcimiz, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Bayern Münih'i ağırlayacak. beIN Sports 3'ten yayınlanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Avrupa Ligi'nde bu sezon çıktığı 15 maçtan 9 galibiyet ve 6 mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes, 4. sırada yer alıyor. 8 galibiyet ve 7 yenilgisi olan Alman ekibi ise 6.'lıkta bulunuyor. A.Efes Başantrenörü Ergin Ataman da, yeni yıla galibiyetle başlamak istediklerini belirtip, "İlk maçta olduğu gibi yine kazanacağız. Bu karşılaşmada da taraftar desteğini görmek istiyoruz" diyor.
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BAŞARI BU BAŞARISIZLIK SANA YAKIŞMIYOR OKAN IM. GERİ DEĞİL İLERİ ŞART. GS HOCALIĞI SENİ BEKLİYOR. SENİN OLDUĞUN YERDE BAŞARI OLMALI OKAN HOCAM
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