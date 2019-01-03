Anadolu Efes Münih’e karşı – Fotomaç – 03 Ocak 2019
03 Ocak 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Münih’e karşı

Anadolu Efes Münih’e karşı

Temsilcimiz, bugün Alman devini ağırlayacak. ’deki maç saat 20.30’da başlayacak ve beIN Sports 3’ten başlayacak.

THY 'nde mücadele eden , bugün zorlu bir maça çıkacak. Son sınavında 'ya karşı ağır bir yenilgi alan temsilcimiz, Spor Salonu'nda 'i ağırlayacak. beIN Sports 3'ten yayınlanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Avrupa Ligi'nde bu sezon çıktığı 15 maçtan 9 galibiyet ve 6 mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes, 4. sırada yer alıyor. 8 galibiyet ve 7 yenilgisi olan Alman ekibi ise 6.'lıkta bulunuyor. A.Efes Başantrenörü da, yeni yıla galibiyetle başlamak istediklerini belirtip, "İlk maçta olduğu gibi yine kazanacağız. Bu karşılaşmada da taraftar desteğini görmek istiyoruz" diyor.

  1. 3.1.2019
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Anadolu Efes Münih’e karşı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN