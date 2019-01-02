THY Euroleague’de 16. hafta heyecanı
02 Ocak 2019, Çarşamba
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Euroleague’de 16. hafta heyecanı

THY Euroleague’de 16. hafta heyecanı

Euroleague’de 16. hafta heyecanı - mücadelesi ile başlayacak.

Eurolegaue'de 16. hafta heyecanı yarın ve 4 Ocak Cuma günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında , Alman ekibi 'i ağırlarken, Tekfen, deplasmanında Lassa'nın konuğu olacak. ise, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ile oynayacak.

THY Euroleague'de 16. Haftanın programı şu şekilde:

3 OCAK PERŞEMBE
20.30 Anadolu Efes - Bayern Münih
22.45 EA7 Olimpia Milano - Buducnost Podgorica
22.45 - Maccabi FOX
23.30 Gran Canaria - BC Khimky

4 OCAK CUMA
20.45 Fenerbahçe Beko - Saski Baskonia
21.00 - CSKA Mokova
22.00 - Panathinaikos
23.00 Barcelona Lassa - Darüşşafaka Tekfen

  1. 2.1.2019 10:16
  2. Güncelleme: 2.1.2019 10:46
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