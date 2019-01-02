Anadolu Efes hız kesmiyor
02 Ocak 2019, Çarşamba
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hız kesmiyor

Anadolu Efes hız kesmiyor

Ligde geçtiğimiz pazar Karşıyaka'yı farklı geçen A.Efes, B.Münih maçı için hız kesmiyor.

Alman ekibini yarın konuk edecek olan lacivertbeyazlılar, yönetiminde tam kadro çalışıyor. Kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını belirten Ataman da, "Yeni bir seri başlayacağız" diyor.
  1. 2.1.2019
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