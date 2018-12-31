TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan yeni yıl mesajı
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, yeni yılın Türkiye ile dünyaya barış, mutluluk ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.
Federasyonun internet sitesinden yeni yıl mesajı paylaşan Hidayet Türkoğlu, Çin'de düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda A Milli Erkek Takımı'na başarılar dileyip, A Milli Kadın Takımı'nın da 2019 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi gururlandıracağına inancını vurguladı.
Hem milli takım hem de kulüpler bazında 2018 yılında önemli başarılar kazanıldığını belirten Türkoğlu, "TBF olarak Türk basketbolunu daha da üst noktalara taşımak için 2018'de olduğu gibi 2019'da da kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimizi belirtmek isterim. Bu düşüncelerle yeni yılınızı kutlar, herkese spor ve sağlık dolu bir yıl dilerim." ifadelerini kullandı.
- 31.12.2018 15:45
- Güncelleme: 31.12.2018 15:46
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Volkan Demirel'e gün doğdu!
Toplam 1
Yorum
FENERBAHÇE İÇİN VOLKAN BİZ SENİN SUÇLU OLMADIĞINI VE NE KADAR DELİKANLI BİR FENERBAHÇELİ OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUZ.FENERBAHÇE İÇİN ÖZÜR DİLE VE DÖN.
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Yeniden Visca
Toplam 1
Yorum
BNODROM ALACAKSANIZ VİSCA GİBİ ADAMLARI FENERE ALIN. BOŞ TRANSFERLER YAPMANIZA GERK YOK
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Sehic uygun rakama gelir
Toplam 2
Yorum
zz61 defansı güçlendirirsek şampiyon oluruz iyi bir kaleci şart
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