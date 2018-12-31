TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan yeni yıl mesajı
31 Aralık 2018, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Başkanı 'ndan mesajı

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan yeni yıl mesajı

Basketbol Federasyonu () Başkanı , yeni yılın Türkiye ile dünyaya barış, mutluluk ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Federasyonun internet sitesinden mesajı paylaşan , 'de düzenlenecek 2019 FIBA 'nda A Milli Erkek Takımı'na başarılar dileyip, A Milli Kadın Takımı'nın da 2019 Avrupa Şampiyonası'nda 'yi gururlandıracağına inancını vurguladı.

Hem milli takım hem de kulüpler bazında 2018 yılında önemli başarılar kazanıldığını belirten Türkoğlu, " olarak Türk basketbolunu daha da üst noktalara taşımak için 2018'de olduğu gibi 2019'da da kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimizi belirtmek isterim. Bu düşüncelerle yeni yılınızı kutlar, herkese spor ve sağlık dolu bir yıl dilerim." ifadelerini kullandı.

  1. 31.12.2018 15:45
  2. Güncelleme: 31.12.2018 15:46
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan yeni yıl mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN