Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar
30 Aralık 2018, Pazar
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basketbol liglerinde toplu sonuçlar

Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar

Tahincioğlu 'nin 13. haftası ile Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftası bugün yapılan 3'er maçla tamamlandı.

Tahincioğlu 'nin 13. haftası ile Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftası bugün yapılan 3'er maçla tamamlandı.

Basketbol 1. Ligi'nde ise 12. hafta, oynanan 2 maçla sona erdi.

Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ

Gaziantep Basketbol-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 80-69

Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka Tekfen: 91-61

Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka: 104-76

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

Beşiktaş-OGM Ormanspor: 76-78

Canik Belediyespor-Gündoğdu Adana Basketbol: 85-96

Hatay Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Üniversitesi: 80-49

TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ

Bandırma Kırmızı-Bursaspor: 84-94

Selçuklu Basketbol-Karesispor: 104-96

  1. 30.12.2018 21:23
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