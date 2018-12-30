Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftası ile Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftası bugün yapılan 3'er maçla tamamlandı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftası ile Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftası bugün yapılan 3'er maçla tamamlandı.
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 12. hafta, oynanan 2 maçla sona erdi.
Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ
Gaziantep Basketbol-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 80-69
Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka Tekfen: 91-61
Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka: 104-76
KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
Beşiktaş-OGM Ormanspor: 76-78
Canik Belediyespor-Gündoğdu Adana Basketbol: 85-96
Hatay Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Üniversitesi: 80-49
TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ
Bandırma Kırmızı-Bursaspor: 84-94
Selçuklu Basketbol-Karesispor: 104-96
- 30.12.2018 21:23
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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