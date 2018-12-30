Hatay BB evinde çok farklı!
30 Aralık 2018, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Hatay BB evinde çok farklı!

Hatay BB evinde çok farklı!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında , konuk ettiği 'ni 31 sayı farkla 80-49 yendi.

Salon: Antakya

Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Mehmet Onur Sönmez, Serhat Dülker

: Yeliz Doğan 4, İlsu Darıcıoğlu, Snytsina 20, 10, Hülya Çoklar, Gizem Havare 2, Gizem Başaran 5, 6, Abdelkader 21, Gajic 12

: Watkins 12, Kardelen Gezgin, Meltem Topaloğlu 1, Feride Şevval Akalan 2, Şuğranur Hatice Sönmez 4, Eylül Minez 2, Gülse Uğur 3, Yasemin Güneş 11, Hande Güven 8, Fall 6

1. Periyot: 23-13

Devre: 37-26

3. Periyot: 65-36

  1. 30.12.2018 18:33
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hatay BB evinde çok farklı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN