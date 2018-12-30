Haliliye basketbol takımı Gemlik’i eli boş gönderdi
Türkiye Basketbol 2. Ligi 10’uncu haftasında Gemlik Basketbol Takımı ile karşılaşan Haliliye Belediyespor, rakibini 62-54 mağlup etti.
11 Nisan Spor Salonundaki Gemlik Basketbol- Haliliye Belediyespor maçını Can Yanar yönetti. Atilla Keskin antrenörlüğündeki Haliliye ekibi, hızlı başladığı karşılaşmanın ilk yarısını 21- 17 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında savunma ağırlıklı mücadele eden Haliliye ekibi, parkeden 62- 54'lük galibiyetle ayrıldı.
"HAYDİ GENÇLER MAÇA" PROJESİ
Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'un talimatlarıyla geçen sezon hayata geçirilen "Hayda Gençler Maça" projesi kapsamında da, Tenekeci Mahmut Güzelgöz Ortaokulu öğrencileri, servislerle karşılaşmanın oynandığı salona getirildi. Öğrenciler, Haliliye Belediyespor'a tam destek verdi.
Karşılaşmada, 18'lik sayı ile Haliliye Belediyespor'dan Tremayne Ceyhan Tippins maçın en skorer ismi oldu. Haliliye Belediyespor'dan Yiğit Emre Mirza'da 3 hücum ve 9 savunma ribaund ile maçın en çok ribaund alan oyuncusu oldu.
Haliliye Belediyespor, ligin 11'inci haftasında 5 Ocak 2019 Cumartesi günü saat 15.00'de İzmir deplasmanında Bornova Belediyespor ile karşılaşacak.
- 30.12.2018 17:56
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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