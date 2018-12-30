Buducnost Dzikic ile yollarını ayırdı
30 Aralık 2018, Pazar
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Buducnost Dzikic ile yollarını ayırdı

Buducnost Dzikic ile yollarını ayırdı

Karadağ'ın THY 'ndeki temsilcisi Buducnost 'de başantrenör 'in görevine son verildi.

Karadağ'ın THY 'ndeki temsilcisi Buducnost 'de başantrenör ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Ligi'nde yaşanan yenilgiler üzerine 2016'dan bu yana takımı yöneten Sırp başantrenör Dzikic'in görevine son verildiği ifade edildi.

Açıklamada, Dzikic'in gönderilme kararının yönetim kurulunda "oldukça zor" verildiğine işaret edilerek, "Buducnost VOLI olarak Dzikic'e bundan sonraki profesyonel hayatında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Buducnost VOLI'yi yönetecek yeni başantrenörün yakında açıklanacağının belirtildiği açıklamada, söz konusu sorumluluğun geçici olarak antrenör yardımcısı Djordje Adzic'e verildiği kaydedildi.

Avrupa Ligi'nde 15 maçta 3 galibiyet, 12 mağlubiyetlik performans sergileyen Buducnost VOLI, 15. sırada bulunuyor.

  1. 30.12.2018 18:20
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