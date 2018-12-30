Buducnost Dzikic ile yollarını ayırdı
Karadağ'ın THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcisi Buducnost VOLI'de başantrenör Aleksandar Dzikic'in görevine son verildi.
Karadağ'ın THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcisi Buducnost VOLI'de başantrenör Aleksandar Dzikic ile yolların ayrıldığı açıklandı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Ligi'nde yaşanan yenilgiler üzerine 2016'dan bu yana takımı yöneten Sırp başantrenör Dzikic'in görevine son verildiği ifade edildi.
Açıklamada, Dzikic'in gönderilme kararının yönetim kurulunda "oldukça zor" verildiğine işaret edilerek, "Buducnost VOLI olarak Dzikic'e bundan sonraki profesyonel hayatında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Buducnost VOLI'yi yönetecek yeni başantrenörün yakında açıklanacağının belirtildiği açıklamada, söz konusu sorumluluğun geçici olarak antrenör yardımcısı Djordje Adzic'e verildiği kaydedildi.
Avrupa Ligi'nde 15 maçta 3 galibiyet, 12 mağlubiyetlik performans sergileyen Buducnost VOLI, 15. sırada bulunuyor.
- 30.12.2018 18:20
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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