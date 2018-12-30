Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Anadolu Efes, ilk 5 dakikalık bölümde Simon ve Motum'un basketleriyle rakibini 2 sayıda tutmayı başardı ve 16-2'lik skorla farkı 14 sayıya kadar çıkardı. Etkili oyununu sürdüren ev sahibi, ilk çeyreği 33-8 önde tamamladı. 2'nci periyodun ilk 4 dakikalık bölümünde farkı 29 sayıya kadar çıkaran Anadolu Efes, karşılaşmadaki kontrolünü bırakmadı ve ilk devreyi 58-33 önde tamamladı.



3'üncü periyot başında hareketlenen ve etkili oynayan Pınar Karşıyaka, farkı 20 sayıya indirse de Anadolu Efes son 6 dakikada Doğuş ve Micic'in basketleriyle farkı tekrar 26 sayıya kadar çıkardı: 69-43. Kontrolü eline alan ev sahibi, 3'üncü çeyreğin bitimine 4.51 dakika kala farkı tekrar 29 sayıya kadar çıkarmayı başardı: 72-43. Pınar Karşıyaka'nın farkı kapatma çabaları yetersiz kaldı ve 3'üncü çeyrek Anadolu Efes'in 84-55'lik üstünlüğü ile sona erdi. Son periyotta baskısını iyice artıran Anadolu Efes, periyodun ilk dakikasında farkı 34 sayıya kadar çıkardı: 89-55. Karşılaşmanın kalan kısmında rahat bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, mücadeleden 104-76'lık galibiyetle ayrıldı.

MAÇIN ARDINDAN

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 104-76 yenen Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, yılın son maçında iyi oynayarak sahadan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, maça iyi başladıklarını belirterek "Maçın başında rakibi ciddiye alıp, iyi savunma ve hücum organizasyonlarıyla çok iyi bir fark yakaladık. Sonraki bölümlerde zaman zaman çok iyi oynadık. Kenardan gelen oyuncular elbette aynı tempoda oynayamadı. Ligde istediğimizi aldık. 2018 yılının son maçında iyi oynayarak galip geldik." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Efes için 2018 yılını değerlendiren Ataman, şunları kaydetti:

"Bu yıl iki kupa kazandık. Geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde çok kötü bir sezon geçirdik. Bu sezon ise THY Avrupa Ligi'nin ilk yarısını dördüncü sırada tamamladık. Yeni bir kadroya sahip olmamıza rağmen büyük bir başarı. Hedeflerimiz büyüdü. Perşembe akşamı Bayern Münih maçıyla ikinci yarı başlayacak. Yarından itibaren bu maçın hazırlıklarına başlayacağız."

ÇIVGIN: "TAKIMIMDAN DAHA İYİ MÜCADELE BEKLEDİM"

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Özhan Çıvgın ise Anadolu Efes'e karşı mücadele edemediklerini belirtti.

Çıvgın, maça çok kötü başladıklarını aktararak "Söyleyecek çok da bir şey yok. Takımımdan daha iyi mücadele bekledim. Ancak olayın basketbol kısmına hiç giremedik. Anadolu Efes'e karşı mücadele etmezseniz olacağı budur." ifadelerini kullandı.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Kerem Baki, Altuğ Köselerli, Musa Kazım Çetin

ANADOLU EFES: Motum 25, Dunston 2, Doğuş 8, Simon 9, Micic 10, Sertaç 12, Beaubois 17, Metecan 11, Buğrahan 4, Onuralp 2, Birkan, Yiğitcan 4

PINAR KARŞIYAKA: Erdi, Walker 7, Marei 12, Chatman 2, Henry 15, Egemen 12, Berk 13, Görkem 1, Berke 2, İlkan 10, Gailius 2

1'İNCİ PERİYOT: 33-8

İLK YARI: 58-33

3'ÜNCÜ PERİYOT: 84-55