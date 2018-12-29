THY Euroleague'de Türk takımları 3'te 2 yaptı
29 Aralık 2018, Cumartesi
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Euroleague'de Türk takımları 3'te 2 yaptı

THY Euroleague'de Türk takımları 3'te 2 yaptı

Euroleague'in 15. ve ilk devrenin son haftasında ile rakiplerini yenerken, ise mağlup oldu.

Euroleague'de 15. hafta maçlarının oynanması ile ilk devre sona erdi. Türk takımları haftayı 3'te 2 ile kapadı. , evinde Olympiakos'u yenerek 12 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı. de sahasında karşılaştığı Real Madrid'i yenerek üst üste 11. zaferini elde etti. ise deplasmanda Barcelona'ya mağlup oldu.

Lider Fenerbahçe
THY Euroleague'de ilk yarıyı Fenerbahçe 14 galibiyetle zirvede tamamladı. Fener'i ikinci Real Madrid ve üçüncü CSKA Moskova takip etti. Ligde 9 galibiyeti bulunan Anadolu Efes dördüncü sırada yer alırken, 2 galibiyetli Darüşşafaka ise son sırada bulunuyor.

THY Euroleague'in 15. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Khimki Moskova: 77 - Saski Baskonia: 85
Darüşşafaka Tekfen: 79 - Olympiakos: 75
Maccabi FOX Tel Aviv: 94 - EA7 Olimpia Milano: 92
FC Barcelona Lassa: 80 - Anadolu Efes: 65
Fenerbahçe Beko: 65 - Real Madrid: 63
Panathinaikos: 96 - CSKA Moskova: 84
Bayern Münih: 93 - Buducnost Podgorica: 88
Gran Canaria: 73 - Zalgiris Kaunas: 66
  1. 29.12.2018 12:48
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