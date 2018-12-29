THY Euroleague'de Türk takımları 3'te 2 yaptı
THY Euroleague'in 15. ve ilk devrenin son haftasında Fenerbahçe ile Darüşşafaka rakiplerini yenerken, Anadolu Efes ise mağlup oldu.
Lider Fenerbahçe
THY Euroleague'de ilk yarıyı Fenerbahçe 14 galibiyetle zirvede tamamladı. Fener'i ikinci Real Madrid ve üçüncü CSKA Moskova takip etti. Ligde 9 galibiyeti bulunan Anadolu Efes dördüncü sırada yer alırken, 2 galibiyetli Darüşşafaka ise son sırada bulunuyor.
THY Euroleague'in 15. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Khimki Moskova: 77 - Saski Baskonia: 85
Darüşşafaka Tekfen: 79 - Olympiakos: 75
Maccabi FOX Tel Aviv: 94 - EA7 Olimpia Milano: 92
FC Barcelona Lassa: 80 - Anadolu Efes: 65
Fenerbahçe Beko: 65 - Real Madrid: 63
Panathinaikos: 96 - CSKA Moskova: 84
Bayern Münih: 93 - Buducnost Podgorica: 88
Gran Canaria: 73 - Zalgiris Kaunas: 66
- 29.12.2018 12:48
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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